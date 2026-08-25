В Башкирии объекты ЖКХ готовы к зиме на 68%

В Башкирии на сегодняшний день готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 68% (по РФ – 62%), сообщили в минЖКХ РБ. В регионе запасено для работы котельных более 16 тыс. тонн жидкого топлива, это 84% от плана.

В этом году к зиме нужно подготовить 15 тыс. МКД (всего их в регионе порядка 17,8 тыс.), 650 котельных из 1,66 тыс., и тысячи километров теплотрасс.

Ранее сообщали, что ремонт систем теплоснабжения в Уфе закончат к 15 сентября.