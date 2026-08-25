В Башкирии поставщики тепла и воды вложили в модернизацию 5,4 млрд рублей

Ресурсоснабжающие организации Башкирии реализуют в этом году 57 собственных проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ на 5,4 млрд рублей. Самый значительный объём средств направлен на обновление систем теплоснабжения — 32 инвестпрограммы на 3,5 млрд руб. На ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения направлено 488 млн руб., водоотведения — 1,3 млрд руб., на обращение с ТКО — 95 млн руб. Данные озвучили на совещании в правительстве.
Уровень выполнения выше средних показателей по стране и ПФО: за I полугодие 23% (первая половина 2025 — 15%). Это не говорит об отставании сроков — основная часть строительно-монтажных работ, поставок оборудования и мероприятий по благоустройству традиционно приходится на второе полугодие, отметили в госкомитете РБ по тарифам.
Ранее сообщали: ЖКХ готово к зиме на 68%.
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