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17:27 (UTC+5), 25 Августа 2026

В Башкирии поставщики тепла и воды вложили в модернизацию 5,4 млрд рублей

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова

Ресурсоснабжающие организации Башкирии реализуют в этом году 57 собственных проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ на 5,4 млрд рублей. Самый значительный объём средств направлен на обновление систем теплоснабжения — 32 инвестпрограммы на 3,5 млрд руб. На ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения направлено 488 млн руб., водоотведения — 1,3 млрд руб., на обращение с ТКО — 95 млн руб. Данные озвучили на совещании в правительстве.

Уровень выполнения выше средних показателей по стране и ПФО: за I полугодие 23% (первая половина 2025 — 15%). Это не говорит об отставании сроков — основная часть  строительно-монтажных работ, поставок оборудования и мероприятий по благоустройству традиционно приходится на второе полугодие, отметили в госкомитете РБ по тарифам.

Ранее сообщали: ЖКХ готово к зиме на 68%.

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