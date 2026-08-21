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10:09 (UTC+5), 21 Августа 2026

В Башкирии восстановилось кредитование наличными

Люди решили не ждать дальнейшего снижения ставок.

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова
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В июле жители Башкирии получили на 3% (итого 64,25 тыс.) потребительских кредитов больше, чем в июне (62,2 тыс.; в мае — 63 тыс.), по данным Объединённого кредитного бюро.

Средний чек башкирского потребкредита подрос на 2 тыс. до 194 тыс. рублей, средний срок займа остался на уровне 2 лет 4 месяцев.

Полная стоимость кредита наличными в июле составила 28,7%, в июне было 29,5%, в июле 2025 — 31,2%.

В июле по стране выдано потребкредитов на 500 млрд рублей, это очередной рекорд. Эксперты объясняют это снижением ставок и отложенным спросом.

«Заёмщики, ожидавшие дальнейшего снижения ключевой ставки, расценили замедление этого процесса как знак того, что значительного удешевления кредитов в ближайшее время не будет, и решили подавать заявки. Кроме того, ставки достигли уровня, при котором рефинансирование существующих кредитов стало экономически выгодным. Этот тренд можно считать устойчивым, и, по всей видимости, в ближайшие месяцы мы увидим спокойный и умеренный рост рынка», — прокомментировали в ОКБ.

Ранее сообщали о ситуации с автокредитами.

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