В Башкирии восстановилось кредитование наличными

В июле жители Башкирии получили на 3% (итого 64,25 тыс.) потребительских кредитов больше, чем в июне (62,2 тыс.; в мае — 63 тыс.), по данным Объединённого кредитного бюро.
Средний чек башкирского потребкредита подрос на 2 тыс. до 194 тыс. рублей, средний срок займа остался на уровне 2 лет 4 месяцев.
Полная стоимость кредита наличными в июле составила 28,7%, в июне было 29,5%, в июле 2025 — 31,2%.
В июле по стране выдано потребкредитов на 500 млрд рублей, это очередной рекорд. Эксперты объясняют это снижением ставок и отложенным спросом.
«Заёмщики, ожидавшие дальнейшего снижения ключевой ставки, расценили замедление этого процесса как знак того, что значительного удешевления кредитов в ближайшее время не будет, и решили подавать заявки. Кроме того, ставки достигли уровня, при котором рефинансирование существующих кредитов стало экономически выгодным. Этот тренд можно считать устойчивым, и, по всей видимости, в ближайшие месяцы мы увидим спокойный и умеренный рост рынка», — прокомментировали в ОКБ.
Ранее сообщали о ситуации с автокредитами.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.