В Башкирии рынок автокредитов показал замедление

Жители Башкирии в июле получили немногим более 4 тыс. кредитов на покупку машины. В июне автокредитов было выдано на 300 больше, по данным Объединённого кредитного бюро (-6% за месяц). Средняя сумма займа на 3 тыс. руб. больше, чем в июне — 1,45 млн руб. (+3%). Средний срок займа на авто держится на уровне 6 лет 4 месяца. Всего за январь – июль в республике выдали 25,36 тыс. автокредитов общим объёмом 35,67 млрд руб.

Эксперты ОКБ комментируют: «На данный момент отсутствуют предпосылки для роста продаж автомобилей. Напротив, рынок находится под давлением нескольких негативных факторов. Высокие цены делают автомобили недоступными для большинства потенциальных покупателей. Те, кто мог позволить себе покупку, уже сделали это и вряд ли планируют обновлять авто в ближайшее время; для остальных ситуация не изменилась. Снижение ключевой ставки также не делает кредит доступным. При текущей стоимости автомобилей ежемесячный платёж остаётся неподъёмным. Дополнительным барьером выступают жёсткие условия банков — нередко отказы получают даже платёжеспособные клиенты. Кроме того, россияне всё чаще ввозят автомобили из-за рубежа. Такие покупки, как правило, совершаются либо за наличные, либо с помощью потребительских, а не классических автокредитов. Однако с середины июля курс рубля заметно ослаб, и, как показывает практика последних лет, это всегда стимулирует спрос: люди, откладывавшие покупку, спешат приобрести автомобиль до нового скачка цен. Поэтому в августе и сентябре на фоне подорожания машин мы можем увидеть временный всплеск выдачи автокредитов. Хотя такой рост будет искусственным, и за ним неизбежно последует коррекция».