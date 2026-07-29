В Башкирии выдача автокредитов выросла за месяц на 7%

Сравним с январём 2026 года — тогда выдали 2,35 тыс. автокредитов, с октябрём 2025 года — больше 5 тыс.

Несмотря на снижение ключевой ставки, полная стоимость кредита выросла с 14,7% до 15,2%. Вероятнее всего это связано с сокращением дистрибьюторами программ субсидирования. Эксперты дальнейшего роста рынка не ждут:

Жёсткие требования регулятора ограничивают выдачу автокредитов. Дополнительным фактором может стать ситуация с топливом. Скорее всего, выдачи автокредитов, вероятно, останутся на текущем уровне, возможно, мы увидим небольшую временную коррекцию рынка, — полагают в ОКБ.

Всего за январь–май в регионе выдано 21,4 тыс. автокредитов.