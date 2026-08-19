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15:56 (UTC+5), 19 Августа 2026

Реконструкцию старинной улицы в Уфе полностью завершат в 2027 году

Фото: Азат Мухамедьянов | glavarb.ru
Элина Ахметова

В Уфе работы на улице Октябрьской революции  планируется полностью завершить в следующем году. Об этом на брифинге в ЦУРе сообщил начальник УСРДИС Константин Паппе. Вчера стало известно, что автомобильное движение по улице откроют примерно через месяц. Сейчас на объекте, кроме дороги, строятся гранитные тротуары, работы активизированы по чётной стороне (где пожарная часть).

Константин Паппе отметил, что зелёных насаждений по Октябрьской революции будет меньше, чем ранее, так как нужно оставить подходы к массе инженерных сооружений. На этих местах планируется организовать цветочные клумбы.

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