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14:33 (UTC+5), 18 Августа 2026

Премьер-министр Башкирии подвёл итоги инвестсабантуя «Зауралье»

Фото: Роман Шумнов | правительство РБ
Элина Ахметова
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В течение двух дней работы VIII инвестсабантуя «Зауралье» в сибайском форуме приняли участие более 2,5 тысячи представителей 14 стран и 24 регионов. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

В итоге заключено соглашений и меморандумов по инвестпроектам стоимостью свыше 60 млрд рублей, которые могут влиться в экономику республики.

«Поручил отследить все позиции, ключевые проекты внести в систему управления. Отдельно обсудили программу «Бизнес дома. СВОих не бросаем». Будем быстро переводить её в нормативные акты и реальные меры поддержки», – рассказал Андрей Назаров.

Также на форуме провели встречу с инвестором по развитию Сибайского ГОКа и Новопетровского месторождения. Договорились вынести проект по техническому перевооружению производственных мощностей АО «Сибайский ГОК» на Инвесткомитет, сообщил премьер-министр республики.

Отдельно он отметил форум «Сильные идеи для нового времени». Из республики в этом году ушло более 13 тысяч предложений. «Важно, что говорили об этом в „Яшмовой комнате“, которая признана одной из лучших региональных идей форума», — отметил глава кабмина. Он поблагодарил всех участников, организаторов, коллег и администрацию Сибая.

Ранее сообщали: заключено соглашение о намерении рекультивировать хранилища производственных отходов горно-обогатительного комбината.

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