В Башкирии рекультивируют Сибайское хвостохранилище

На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» подписано соглашение об инвестиционных намерениях по реализации проекта рекультивации Сибайского хвостохранилища, восстановления плодородия и биологической продуктивности нарушенных земель, а также улучшения состояния окружающей среды.
Документ подписали первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, глава администрации города Сибая Сергей Озерцов и исполнительный директор ООО «Гео Генезис» Эдуард Нагаев.
Объем инвестиций в проект составит 2,52 млрд рублей. Средства планируется привлечь из собственных и заемных источников.
Проект предусматривает рекультивацию Сибайского хвостохранилища, восстановление плодородия и биологической продуктивности нарушенных земель, а также улучшение состояния окружающей среды.
Отдельное направление – апробация доступной технологии переработки техногенного минерального сырья с возможностью извлечения полезных компонентов. Таким образом, проект сочетает задачи восстановления нарушенных территорий с вовлечением техногенного сырья в дальнейший хозяйственный оборот.
Реализация проекта рассчитана на 2026–2035 годы. Планируется создать 24 новых рабочих места. В настоящее время проект находится на предынвестиционной стадии.
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