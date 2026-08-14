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16:32 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Башкирии рекультивируют Сибайское хвостохранилище

Кроме того, из них планируется извлечь полезные компоненты.

Фото: Роман Шумнов | правительство РБ
Элина Ахметова
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На VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026» подписано соглашение об инвестиционных намерениях по реализации проекта рекультивации Сибайского хвостохранилища, восстановления плодородия и биологической продуктивности нарушенных земель, а также улучшения состояния окружающей среды.

Документ подписали первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, глава администрации города Сибая Сергей Озерцов и исполнительный директор ООО «Гео Генезис» Эдуард Нагаев.

Объем инвестиций в проект составит 2,52 млрд рублей. Средства планируется привлечь из собственных и заемных источников.

Проект предусматривает рекультивацию Сибайского хвостохранилища, восстановление плодородия и биологической продуктивности нарушенных земель, а также улучшение состояния окружающей среды.

Отдельное направление – апробация доступной технологии переработки техногенного минерального сырья с возможностью извлечения полезных компонентов. Таким образом, проект сочетает задачи восстановления нарушенных территорий с вовлечением техногенного сырья в дальнейший хозяйственный оборот.

Реализация проекта рассчитана на 2026–2035 годы. Планируется создать 24 новых рабочих места. В настоящее время проект находится на предынвестиционной стадии.

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