Пчеломатки из Башкирии покоряют пасеки Иордании

Сотрудники управления Россельхознадзора по РБ проконтролировали отгрузку в Иорданию экспортной партии 250 пчеломаток и пчел башкирской породы. Насекомые, помещенные в специальные контейнеры для транспортировки авиатранспортом, перед отправкой прошли комплекс исследований и экспертиз.
Пчеломатки и пчелы прошли лабораторные исследования в аккредитованной ветеринарной лаборатории на исключение опасных инфекционных и инвазионных болезней.
«В 2025 году из Башкирии в Иорданию экспортированы 200 пчеломаток. Они успешно акклиматизировались к жаркому и засушливому климату Иордании и показали высокую работоспособность. На экспорт пчел выдано разрешение Россельхознадзора на вывоз. Это первая в 2026 году партия башкирских пчел, отправленных за рубеж из Башкирии. На экспорт пчеломаток выдан международный ветеринарный сертификат формы 5А», — добавили в управлении Россельхознадзора по РБ.
Как ранее сообщил Башинформ, этим летом в Башкирии гибели пчёл на обработанных полях не зафиксировано.
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