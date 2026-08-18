В Башкирии в этом году не зафиксировали потрав пчёл на полях

Текущим летом в Башкирии гибели пчёл в результате медосбора на обработанных полях не зафиксировано, сообщил на брифинге в ЦУРе заместитель министра сельского хозяйства РБ Фарит Валитов.
Он разъяснил, что в случае обнаружения гибели пчёл пчеловод должен обратиться к местным властям, а также проинформировать Госкомветеринарии и управление Россельхознадзора. Эти ведомства проведут проверки на предмет заболеваний пчёл и растений и определят причину. Собранный мёд следует проверить, и, если продукт признают качественным, употреблять его можно.
Зампредседателя госкомитета республики по ветеринарии Раян Шагимухаметов проинформировал, что в регионе работают 16 лабораторий, специализирующихся на исследованиях мёда и пчелопродуктов, а также есть выездная лаборатория, причём работает она по госзаданию, бесплатно для пчеловодов.
Замминистра сельского хозяйства напомнил, что самая оптимальная ситуация — когда пчеловоды находятся во взаимодействии с аграрными предприятиями и местными властями, предупреждая о перемещении пасеки и получая информацию о грядущих обработках полей. Законодательно закреплено, что владельцев пасек следует предупреждать об этом за 10 дней.
Ранее сообщали, что этой весной пчёлы вышли из зимовки гораздо раньше из-за аномально тёплой погоды.
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