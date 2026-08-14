В башкирском Сибае стартует всероссийский инвестсабантуй

Сегодня в Сибае начинает свою работу VIII всероссийский инвестиционный сабантуй – одна из главных деловых площадок Башкортостана.

В ближайшие два дня Зауралье станет местом встречи тех, кто принимает решения, инвестирует, запускает новые проекты и определяет, куда будет двигаться экономика региона, подчеркнули в правительстве региона.

На ежегодный форум в Сибай приехали представители власти, бизнеса, институтов развития и инвесторов. В Башкортостан приехали делегации из Узбекистана, Казахстана, Турции, Абхазии, ЮАР, Италии, Москвы и Московской области, Алтайского края, Екатеринбурга.

Напомним, на инвестсабантуе «Зауралье-2026» планируется подписать около 30 соглашений. По поручению руководства республики главной темой этого года стала «Экономика Победы».

На площадках инвестсабантуя обсудят вопросы развития республики в новых условиях, возможности для бизнеса, привлечение инвестиций и запуск различных проектов.

Отдельное внимание – поддержке участников СВО и их предпринимательским инициативам. На форуме представят новые подходы к тому, как помочь бойцам после возвращения, как заняться бизнесом, открыть собственное дело, создать рабочие места и стать частью экономики будущего.

Ранее Башинформ сообщил о том, что на инвестсабантуе в Башкирии открылась аллея «Экономика победы в лицах».