Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров объяснил задачу форума «Зауралье»

Зауралье всегда было землей сильных людей и смелых решений. Инвестиционный форум, который сейчас там проходит, даст новые проекты для Сибая и всей республики. Об этом заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
В этом году главной темой встречи стала «Экономика Победы». Андрей Назаров сообщил, что участники форума обсуждают новые производства, импортозамещение, рабочие места, кооперации с партнёрами из дружественных стран.
«Мы сознательно не делаем из события закрытую деловую площадку. Это место, где можно увидеть, чем сильны наши районы, познакомиться с ремесленниками, предпринимателями, волонтёрами. Отдельно дадим старт программе вовлечения участников СВО в предпринимательство. Для бизнеса и бойцов сегодня и завтра будут работать консультации по мерам поддержки. Можно задать вопросы напрямую, найти контакты, идеи и даже партнеров — в одном месте», — написал Андрей Назаров в соцсетях.
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