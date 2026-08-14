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15:49 (UTC+5), 14 Августа 2026

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров объяснил задачу форума «Зауралье»

Фото: соцсети Андрея Назарова | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Зауралье всегда было землей сильных людей и смелых решений. Инвестиционный форум, который сейчас там проходит, даст новые проекты для Сибая и всей республики. Об этом заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

В этом году главной темой встречи стала «Экономика Победы». Андрей Назаров сообщил, что участники форума обсуждают новые производства, импортозамещение, рабочие места, кооперации с партнёрами из дружественных стран.
 
«Мы сознательно не делаем из события закрытую деловую площадку. Это место, где можно увидеть, чем сильны наши районы, познакомиться с ремесленниками, предпринимателями, волонтёрами. Отдельно дадим старт программе вовлечения участников СВО в предпринимательство. Для бизнеса и бойцов сегодня и завтра будут работать консультации по мерам поддержки. Можно задать вопросы напрямую, найти контакты, идеи и даже партнеров — в одном месте», — написал Андрей Назаров в соцсетях.

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