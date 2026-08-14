Под Уфой построят склад для белорусских продуктов

В рамках деловой программы Инвестсабантуя в Сибае подписаны соглашения о намерениях реализовать в Башкирии проекты в сфере потребительского рынка.

Минторговли РБ заключило соглашение по строительству складского комплекса в Уфимском районе для хранения медицинских товаров. Его площадь будет порядка 3 тыс. кв. м, объём инвестиций в проект — 125 млн руб. На складе смогут найти работу 24 человека. Предположительно, запустится проект в 2034 году.

Другой складской комплекс стоимостью 50 млн руб. и площадью 1,5 тыс. «квадратов» планируется построить до 2030 года также в Уфимском районе — для хранения продовольствия белорусского производства. На этом объекте будут работать 20 человек.

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