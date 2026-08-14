На инвестсабантуе «Зауралье» в Башкирии впервые задействовали ИИ

Впервые на инвестсабантуе «Зауралье-2026» предприниматели Башкортостана за 1,5 часа прошли полный цифровой цикл выхода на внешние рынки с помощью искусственного интеллекта. Деловая игра объединила шесть команд малого и среднего бизнеса.
Как сообщили в правительстве республики, если раньше на маркетинговые исследования и создание сайта уходили недели, то сейчас участники подобрали страну для реализации товаров через нейросети за считанные часы, создавая лендинг, находя профильные выставки и генерируя видеоприглашения на иностранном языке.
Основной вывод игры: ИИ — мощный помощник в рутине, но стратегические решения и ответственность остаются за человеком. Организаторы планируют масштабировать этот формат на другие мероприятия, привлекая федеральных экспертов для внедрения новейших цифровых инструментов во ВЭД.
Ранее стало известно, что на инвестсабантуе сварят тысячу чашек «Уфачино».
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