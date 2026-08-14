На Инвестсабантуе в Сибае сварят тысячу чашек «Уфачино»

Предприниматель из Уфы приготовит на инвестсабантуе «Зауралье-2026» рекордное количество «Уфачино». Этот напиток был создан специально к 450-летнему юбилею башкирской столицы. Планируется изготовить тысячу чашек «Уфачино», всех гостей форума приглашают стать свидетелями этого события.

Смешивать кофе, чай, башкирские травы, мёд и другие секретные ингредиенты будут сегодня, 14 августа, на центральной площади Сибая в 17 часов.