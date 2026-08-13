В Уфе изменили проект застройки микрорайона Затон

В Уфе изменили проект застройки южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченной улицами Шмидта, Ахметова и автодорогой «Уфа-Затон». Соответствующее постановление размещено на сайте администрация города.

Согласно документу, изменения касаются нескольких пунктов. В проект застройки включено общественное здание с коммерческими помещениями и встроенным паркингом на 153 машино-места. Вместимость запланированного к постройке детского сада увеличили с 235 до 260 мест. Также на проектируемой территории будут сформированы дворы с необходимыми элементами благоустройства.

Общая площадь планируемого к строительству жилого фонда после корректировки проекта сохраняется и составит 25 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.