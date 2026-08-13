В Башкирии с начала года погасили долги по зарплате на 86 млн рублей

На заседании республиканской межведомственной комиссии по вопросу своевременной выплаты заработной платы рассмотрели текущую ситуацию с долгами в регионе. По данным минтруда, в трёх организациях совокупная задолженность составляет 8 млн рублей.

Как отметил первый заместитель министра труда Юрий Мельников, в 2026 году проведено 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрены 32 организации. В результате удалось полностью или частично погасить задолженность 1250 работникам 27 предприятий на общую сумму 86,1 млн рублей.

Представители организаций-должников и администраций муниципалитетов доложили о принимаемых мерах по погашению задолженности. По итогам заседания приняты согласованные решения, направленные на ускорение выплат. Руководители предприятий обязались полностью погасить долги до конца августа.

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