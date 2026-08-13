На «Зауралье» в Башкирии обсудят, как наладить прозрачный диалог с бизнесом

В Сибае 14 августа в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» состоится сессия «Баланс интересов: как выстроить эффективный диалог между бизнесом и контрольно-надзорными органами». Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Участниками сессии станут представители федеральных и республиканских органов законодательной власти, контрольно-надзорных органов, а также бизнес-сообщества Башкирии.
По мнению министра предпринимательства и туризма РБ Светланы Верещагиной, создание эффективного диалога между бизнесом и контролирующими органами — залог успешного развития предпринимательства в регионе.
«Мы стремимся не только сократить административное давление, но и наладить партнерские отношения, которые помогут повысить доверие между всеми участниками процесса», — заявила Светлана Верещагина.
Эксперты, представители власти и бизнес-сообщества рассмотрят на сессии пути снижения административного давления, применение риск-ориентированного подхода и лучшие практики разрешения спорных вопросов без применения жестких санкций.
«Башкортостан демонстрирует лидерские результаты по блоку „Защита бизнеса“ национального рейтинга инвестклимата в субъектах РФ — регион входит в лидирующую группу А и в пятёрку сильнейших регионов. Поэтому вопросы выстраивания эффективного и прозрачного взаимодействия между контрольно-надзорными органами и предпринимателями являются актуальными — ведь именно доверие и понятные правила игры создают устойчивую основу для развития предпринимательства в регионе», — прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова.
Как ранее сообщал Башинформ, всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» является международной платформой для деловых дискуссий. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. Деловую программу инвестсабантуя, который состоится в этом году 14-15 августа, посвятят «Экономике Победы».
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