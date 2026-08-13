На Инвестсабантуе в Башкирии подпишут пять соглашений в сфере туризма

В рамках деловой программы VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» запланировано заключение соглашений по пяти туристическим проектам с общим объёмом инвестиций более 25 млрд рублей.

Три соглашения о защите и поощрении инвестиций при реализации приоритетного инвестпроекта правительство республики заключит с ООО «Инвестиционная компания Дыхание гор». Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, это проекты по созданию спа-отеля «Тын тау», многофункционального курорта «Жемчужина Урала» и эко-культурного центра «Дух Юрюзани» с конноспортивной базой. Все они будут располагаться в Салаватском районе.

Соглашения об инвестиционных намерениях минтуризма РБ заключит с ООО «Узян тур» (планы строительства туристической базы «Узян» в Бурзянском районе) и с ООО «Вектор» (планы строительства туристического комплекса «Сосны» в Чишминском районе).

Ранее сообщали: минторг Башкирии намерен подписать соглашений на 423 млн руб.

Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» пройдет в Сибае 14-15 августа. Форум является международной платформой для деловых дискуссий. Организаторы — Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана.