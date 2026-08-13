Пятница, 14 Августа 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
11:26 (UTC+5), 13 Августа 2026

На Инвестсабантуе в Башкирии подпишут пять соглашений в сфере туризма

Объём инвестиций в эти проекты составит 25 млрд рублей.

Фото: пресс-служба | правительство рб
Элина Ахметова
Прослушать статью:

В рамках деловой программы VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026» запланировано заключение соглашений по пяти туристическим проектам с общим объёмом инвестиций более 25 млрд рублей.

Три соглашения о защите и поощрении инвестиций при реализации приоритетного инвестпроекта правительство республики заключит с ООО «Инвестиционная компания Дыхание гор». Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, это проекты по созданию спа-отеля «Тын тау», многофункционального курорта «Жемчужина Урала» и эко-культурного центра «Дух Юрюзани» с конноспортивной базой. Все они будут располагаться в Салаватском районе.

Соглашения об инвестиционных намерениях минтуризма РБ заключит с ООО «Узян тур» (планы строительства туристической базы «Узян» в Бурзянском районе) и с ООО «Вектор» (планы строительства туристического комплекса «Сосны» в Чишминском районе).

Ранее сообщали: минторг Башкирии намерен подписать соглашений на 423 млн руб.

Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» пройдет в Сибае 14-15 августа. Форум является международной платформой для деловых дискуссий. Организаторы — Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru