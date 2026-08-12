На инвестсабантуе в Башкирии состоится ИИ-игра для экспортеров

Практическая игра создана совместно с федеральными экспертами в области искусственного интеллекта и внешнеэкономической деятельности. Участники смогут с помощью ИИ-аналитики выбрать приоритетные зарубежные рынки, автоматизировать подготовку коммерческих предложений и разработать стратегию выхода на международные рынки.

«Мы постоянно ищем нестандартные подходы к работе с предпринимателями. Интеллектуальные игры — это отличный способ в живой, интерактивной форме дать экспортерам реальные инструменты для повышения эффективности. Башкортостан задает тренды: республика одной из первых в стране начала использовать искусственный интеллект для развития экспорта. Активно внедряем интеллектуальные решения, чтобы сделать работу наших экспортеров проще и эффективнее, и уже сегодня занимаем лидирующие позиции в стране по этому направлению», — заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

В дальнейшем такие практические форматы работы с экспортерами планируется масштабировать на другие мероприятия и направления. Организаторы намерены развивать сотрудничество с федеральными экспертами, чтобы регулярно предлагать бизнесу актуальные инструменты для работы с искусственным интеллектом во внешнеэкономической деятельности.

Игра состоится 14 августа с 9 до 10.30 на площадке № 6 (спортзал). Приглашаются все заинтересованные экспортеры. Для участия необходимо подать заявку по ссылке.

Подробная информация о форуме доступна на сайте.

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