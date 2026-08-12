Четверг, 13 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
13:00 (UTC+5), 12 Августа 2026

На инвестсабантуе в Башкирии состоится ИИ-игра для экспортеров

На VIII всероссийском инвестсабантуе «Зауралье» в Сибае впервые организуют практическую игру для экспортеров «Искусственный интеллект в экспорте», сообщили в правительстве Башкирии.

Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Практическая игра создана совместно с федеральными экспертами в области искусственного интеллекта и внешнеэкономической деятельности. Участники смогут с помощью ИИ-аналитики выбрать приоритетные зарубежные рынки, автоматизировать подготовку коммерческих предложений и разработать стратегию выхода на международные рынки.

«Мы постоянно ищем нестандартные подходы к работе с предпринимателями. Интеллектуальные игры — это отличный способ в живой, интерактивной форме дать экспортерам реальные инструменты для повышения эффективности. Башкортостан задает тренды: республика одной из первых в стране начала использовать искусственный интеллект для развития экспорта. Активно внедряем интеллектуальные решения, чтобы сделать работу наших экспортеров проще и эффективнее, и уже сегодня занимаем лидирующие позиции в стране по этому направлению», — заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

В дальнейшем такие практические форматы работы с экспортерами планируется масштабировать на другие мероприятия и направления. Организаторы намерены развивать сотрудничество с федеральными экспертами, чтобы регулярно предлагать бизнесу актуальные инструменты для работы с искусственным интеллектом во внешнеэкономической деятельности.

Игра состоится 14 августа с 9 до 10.30 на площадке № 6 (спортзал). Приглашаются все заинтересованные экспортеры. Для участия необходимо подать заявку по ссылке.

Подробная информация о форуме доступна на сайте.

Ранее Башинформ сообщил о том, что деловую программу инвестсабантуя в Башкирии посвятят «Экономике Победы».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru