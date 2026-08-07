В Башкирии нуримановский бизнес встретился с правительством

Предпринимательское сообщество Нуримановского района рассказало о своих достижениях и проблемах представителям правительства региона. В райцентре Красная Горка прошла встреча — из тех, что проводятся с выездами на места по поручению Главы республики. Как прошло общение с нуримановским бизнес-сообществом, в своих соцсетях рассказал премьер-министр Андрей Назаров.

«Скажу честно, каждый раз убеждаюсь: бизнес у нас — с характером. Стараются, решают вопросы, развиваются. Бизнес-сообщество здесь небольшое, чуть более 500 предпринимателей. Говорили по делу. Про поддержку, про барьеры, про планы. Мы со своей стороны убираем всё лишнее, чтобы предприниматели не сидели над бумажками, а строили, растили, открывали.

Работают „Инвестиционные часы“ и „Предпринимательские часы“ — по району сейчас 94 инициативы на 9 миллиардов рублей. Приятно видеть, что район растёт. Предпринимателей стало на 7% больше. Кто-то бьёт рекорды по урожаю — 53 центнера озимых с гектара, серьёзный результат. Кто-то вкладывает в животноводство и придорожный сервис. В Красной Горке теперь и кафе, и АЗС современная — люди едут и видят, что село живёт.

Отдельно про туризм. Нуримановский район — это же клад. Красный Ключ, Павловка, озёра — здесь всё это есть, а используется не в полную силу. Надо заходить смелее. Мы готовы помогать, деньги на инфраструктуру закладываем, но без вашей энергии и идей ничего не сдвинется.

Говорили про сбыт — местным производителям сложно пробиться в сети и на ярмарки. Про кредиты и гранты — особенно фермерам и начинающим. Бюрократия с землёй и штрафами за грузоперевозки тоже беспокоит. Все вопросы взяли в работу. Такие встречи заряжают. Спасибо за открытый разговор и за ваше дело. Власть всегда рядом, но локомотив — вы», — отметил глава правительства.

Ранее рассказывали о встречах в Иглино, Сибае и в других муниципалитетах.