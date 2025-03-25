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25 Марта , 20:27

Иглинские предприниматели встретились с правительством Башкирии

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Более 200 представителей малого и среднего бизнеса Иглинского района встретились с членами кабинета министров Башкирии, чтобы обсудить свои злободневные вопросы. Такие мероприятия поручил проводить правительству Глава республики Радий Хабиров. В прошлом месяце состоялась первая такая встреча — с бизнес-сообществом Зауралья.

Иглинских предпринимателей также волновали вопросы получения господдержки и контрактов, выделения земли, оформления бизнеса.

Так, один из местных производителей малых архитектурных форм заметил, что при благоустройстве обычно используются МАФ производства соседних регионов, а башкирская продукция не задействуется.  Другой — владелец крупного  фермерского хозяйства, не может арендовать земли под пастбища, потому что земли сельхозназначения распределяются площадью не более 2 га. Также на встрече предложили законодательно регламентировать работу управляющих компаний коттеджных посёлков или других комплексов ИЖС. Ещё один малый бизнес, занимающийся утилизацией пенопласта и пенополистирола, столкнулся со сложностями при оформлении документации.

Профильные ведомства проработают эти и другие озвученные проблемы, сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.

В завершение встречи Андрей Назаров отметил, что проблемы бизнеса схожи везде. «Задача управленческих команд муниципалитетов — максимально оперативно реагировать на эти запросы. Но также многое зависит от самих предпринимателей», – резюмировал премьер-министр.

В Иглинском районе работают порядка 2,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, большей частью это микропредприятия. Более трети занимается торговлей, 15,4% — строительством, 6% — обрабатывающим производством, 5,6% — АПК и лесное хозяйство. За последний год число МСП выросло на 11%.

На «Предпринимательском часе» в 2024 году рассмотрен 81 проект на 11,3 млрд руб. Иглинский бизнес в прошлом году получил поддержку в виде субсидий, поручительств, лизинга, предпринимательских микрозаймов на общую сумму более чем 14 млн руб.

Автор:Элина Ахметова
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