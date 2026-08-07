С кемеровского дроппера взыскали ущерб, причинённый жительнице Уфы

Пенсионерке из Уфы вернут 50 тыс. рублей, которые она перевела, будучи под воздействием аферистов. Как рассказали в республиканской прокуратуре, два года назад женщина оставила заявку на обучение по заработку на бирже. Под этим предлогом у неё выманили указанную сумму и исчезли. В полиции установили, что деньги были переведены на карту жителя Кемерово. Как соучастник мошенников мужчина стал фигурантом уголовного дела, а по иску Калининской прокуратуры Уфы суд удовлетворил требование о взыскании с него суммы ущерба.

Ранее сообщали: курьер ответит за хищение средств у жительниц Нефтекамска.