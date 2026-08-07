От газопроводов до кампуса: главные стройки Башкирии сегодня

СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРИОРИТЕТЕ

В строительной отрасли Башкирии трудятся свыше 100 тысяч человек. Так, только в прошлом году объём строительных работ достиг в регионе 440 млрд рублей. Отметим, по поручению Главы республики Радия Хабирова строительство стало одним из приоритетных направлений развития региона и остается важным драйвером социально‑экономического роста.

«Второй год работаем по новому нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Все запланированные показатели выполнены. Башкортостан находится в числе лидеров по реализации нацпроекта и федеральных инфраструктурных программ. Это результат огромного коллективного труда», — подчеркнул «Башинформу» исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

НЕМНОГО ЦИФР

За последние семь лет в Башкирии построили более 20 млн квадратных метров жилья — это наибольший объем за всю новейшую историю региона. Уже не первый год республика прочно удерживает второе место в Приволжском федеральном округе по объёмам жилищного строительства.

«Башкирия по объему строительных работ среди субъектов России находится на 10 месте (2,3% общероссийского объема), среди регионов Приволжского федерального округа — на втором месте. Важнейшим направлением строительной деятельности является жилищное строительство. В 2025 году в республике введено в действие 38 тысяч квартир общей площадью 3 млн квадратных метров. По результатам годового рейтинга по объему жилищного строительства среди субъектов РФ Башкирия находится на 7 месте, среди регионов ПФО — на 2 месте», — уточнили в Башстате.

Причем важно не просто строить дома и как можно больше, а повышать качество жизни жителей. Только за 2025 год жилищные условия улучшили более 117 тысяч семей республики, а средняя обеспеченность жильём превысила 31 квадратный метр на человека. При этом господдержку получили более 6 тысяч льготников. С 2019 года из аварийного жилья переселены почти 13 тысяч человек, аварийный фонд сократился почти на 168 тысяч квадратных метров.

«Задача до 2030 года — обновить треть жилищного фонда республики и повысить среднюю обеспеченность жильем до 35 квадратных метров на человека», — заявил глава минстроя Башкирии Артем Ковшов.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА

Развитие инженерной инфраструктуры — ещё один приоритет для Башкирии. Сейчас республика входит в число лидеров России по уровню газификации — 87,6 процента против среднероссийского показателя 75 процентов.

За последние несколько лет в регионе построены 52 межпоселковых газопровода, благодаря которым природный газ пришёл ещё в 107 деревень и сел. По программе социальной газификации подключено более 75 тысяч домовладений. К слову, именно развитая инженерная инфраструктура обеспечивает дальнейшее освоение новых территорий и рост качества жизни населения.

РАЗВИВАЕМ КОМПЛЕКСНО

Важный, значимый принцип строительной политики в Башкирии — комплексное развитие территорий. Новые микрорайоны возводятся сегодня одновременно с социальной инфраструктурой. Вместе с жильем в регионе строят школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, дороги и инженерные сети. Все это в совокупности позволяет формировать полноценную городскую среду, а не просто строить жилые кварталы.

Кстати, именно Башкирия — один из самых активных регионов России по реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). На данный момент заключено 47 договоров КРТ в 11 городах и районах республики. Градостроительный потенциал превышает 4,7 млн квадратных метров жилья, в оборот вовлечены 1,6 тысячи га территорий.

Одновременно регион инвестирует в развитие инженерной инфраструктуры районов «Забелья» и «Зауфимья» в Уфе, чтобы потом, причем уже в ближайшей перспективе, построить здесь более 20 млн квадратных метров нового жилья.

Как сообщал ранее Башинформ, только в прошлом году, благодаря республиканской адресной инвестиционной программе, построили 76 социальных объектов на 8,633 млрд рублей. Завершено строительство переходящих с прошлых лет 14 крупных объектов, из них четыре — в рамках нацпроектов. Среди них — социально-культурные центры в Ургазе и Новомуслюмово, бассейны в Федоровском и Куюргазинском районах, стадион «Спартак» в Мелеузе, хирургический корпус республиканского кардиоцентра и поликлиники в Аскино, Янауле, Учалах, Благовещенске, Бакалинском и Абзелиловском районах.

О КАМПУСЕ И НЕ ТОЛЬКО

Строительство — это не просто возведение зданий, а мощный инструмент, влияющий на экономику, социальную сферу, экологию и культурное наследие. Одним из ключевых проектов 2026 года стало продолжение строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Общая площадь кампуса достигает 140 тысяч квадратных метров, включая уже действующий IQ-парк. Завершается строительство комплекса из семи высотных башен с жилыми зонами более чем на 4 тысячи мест. Также в них расположатся лекционные залы, лаборатории, спортивные блоки, библиотека и общественная территория для творческих и образовательных мероприятий. Башкирские строители достойно решают поставленные задачи, создавая комфортную и безопасную среду для жизни. Их профессионализм — залог дальнейшего процветания республики.

Одна из тех, кто принимает непосредственное участие в строительстве межвузовского студенческого кампуса в Уфе — Ирина Санникова, машинист башенного крана.

Как отметила Ирина Санникова, для нее эта стройка — не просто работа, а по-настоящему важное дело.

«Сейчас мы с родной сестрой достраиваем студенческий кампус в Уфе, причем работаем на одном башенном кране. Для нас это не только профессиональная гордость, но и особая семейная история. Сестра чуть пораньше села за башенный кран. Я пришла в профессию в 2012 году. Когда смотришь, как вырастает такой красивый объект, душа радуется, в нем есть и часть нашего с сестрой труда. Когда стройка закончится, я буду специально приезжать сюда, чтобы показать это место детям и племянникам и рассказывать, как мы его возводили», — рассказала «Башинформу» Ирина Санникова.

По ее словам, работа машиниста крана — очень ответственная. Без внимательности, аккуратности и спокойствия никак не обойтись.

«Для меня работа машинистом башенного крана уже привычная, я бы даже сказала, легкая. Я нашла баланс между работой гримером на БСТ и такой сложной профессией, как крановщик. Я их совмещаю. Так подстроила свой график, что успеваю и на кране поработать, и гримером на телеканале БСТ. Хочу от всей души пожелать всем коллегам, особенно женщинам в нашей профессии, чтобы их замечали и ценили. Мы все профессионалы, и для нас так важно, чтобы к нам прислушивались и относились с уважением. Пусть работа всегда будет спокойной, без происшествий, а команда — такой же слаженной, как у нас. К слову, за все это время у нас не было ни одного инцидента. Пожалуй, это лучшая награда за нашу внимательность и сплоченность, за нашу командную, слаженную работу», — подытожила Ирина Санникова.

Как сообщал Башинформ, сегодня, 7 августа, в Уфе в преддверии профессионального праздника – Дня строителя лучшим представителям строительной отрасли республики вручили государственные награды Башкортостана.