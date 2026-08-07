В Уфе лучшим строителям Башкирии вручили государственные награды

«Нам есть чем гордиться. Республика входит в десятку регионов-лидеров страны по строительству. Сохраняет второе место по вводу жилья в Приволжском федеральном округе. Ежегодно (начиная с 2022 года) в республике строится более 3 млн квадратных метров жилья. Перед нами стоит поставленная нашим Президентом ответственная задача – с 2030 года ежегодно вводить по 4 млн кв. метров. И мы активно работаем над её решением. Делаем акцент на комплексном развитии территорий. Развиваем градостроительный потенциал. Обеспечиваем инфраструктурой участки новой застройки», – сказал на церемонии награждения заместитель премьер–министра правительства Рустем Газизов.
Он отметил, что в строительной отрасли трудятся настоящие профессионалы своего дела.
«Каждый из вас – достойный пример трудолюбия и ответственности. Результаты вашего труда видны повсюду – в новых микрорайонах, современных школах, больницах, детсадах, благоустроенных парках и отремонтированных дорогах.
Скажу несколько слов о награждаемых сегодня. Почти полвека посвятила строительной отрасли крановщик Мунира Халимовна Аязгулова. Вся её трудовая деятельность проходила в тресте КПД. При участии Муниры Халимовны выросли целые микрорайоны Уфы и Стерлитамака: «Прибрежный», «Новая Дема», «Нью Йорт», «Каскад», «Изумрудный» и другие. Свой богатый опыт и знания она щедро передает молодым специалистам.
Более 40 лет в Уфимском монтажном управлении «Промвентиляция» трудится мастер Финат Фаукатович Закиров. На своем участке он показывает высокую производительность и качество работ. За его плечами такие значимые объекты, как Татарский театр «Нур», ГКЗ «Башкортостан», конгресс-холл «Торатау», Дворец борьбы. Ни одна стройка не обходится без монтажа сложного электрооборудования.
54 года на строительстве жилья и социальных объектов города Октябрьского трудится электромонтер Александр Федотович Матросов. Он ответственно обеспечивает бесперебойным электроснабжением производственные и строительные объекты организаций акционерного общества «Стронег».
Наши строители вносят большой вклад в поддержку задач специальной военной операции, восстановление прифронтовых территорий. Сегодня мы присвоили звание «Заслуженный строитель республики» Рустему Анваровичу Ягудину – заместителю начальника УКСа республики. Cейчас он проходит службу в зоне СВО. Мы вручим награду его сыну. Прошу передать Рустему Анваровичу слова уважения и благодарности», – сказал вице–премьер.
Рустем Газизов пожелал строителям успехов, крепкого здоровья, благополучия.
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