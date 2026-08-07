Пятница, 7 Августа 2026
Уфа
+26 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
13:02 (UTC+5), 07 Августа 2026

В Уфе лучшим строителям Башкирии вручили государственные награды

Сегодня в Уфе в преддверии профессионального праздника – Дня строителя лучшим представителям строительной отрасли республики были вручены государственные награды Башкортостана.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 12
«Нам есть чем гордиться. Республика входит в десятку регионов-лидеров страны по строительству. Сохраняет второе место по вводу жилья в Приволжском федеральном округе. Ежегодно (начиная с 2022 года) в республике строится более 3 млн квадратных метров жилья. Перед нами стоит поставленная нашим Президентом ответственная задача – с 2030 года ежегодно вводить по 4 млн кв. метров.  И мы активно работаем над её решением. Делаем акцент на комплексном развитии территорий. Развиваем градостроительный потенциал. Обеспечиваем инфраструктурой участки новой застройки», – сказал на церемонии награждения заместитель премьер–министра правительства Рустем Газизов.

Он отметил, что в строительной отрасли трудятся настоящие профессионалы своего дела. 

«Каждый из вас – достойный пример трудолюбия и ответственности. Результаты вашего труда видны повсюду – в новых микрорайонах, современных школах, больницах, детсадах, благоустроенных парках и отремонтированных дорогах.
Скажу несколько слов о награждаемых сегодня. Почти полвека посвятила строительной отрасли крановщик Мунира Халимовна Аязгулова. Вся её трудовая деятельность проходила в тресте КПД. При участии Муниры Халимовны выросли целые микрорайоны Уфы и Стерлитамака: «Прибрежный», «Новая Дема», «Нью Йорт», «Каскад», «Изумрудный» и другие. Свой богатый опыт и знания она щедро передает молодым специалистам.
Более 40 лет в Уфимском монтажном управлении «Промвентиляция» трудится мастер Финат Фаукатович Закиров. На своем участке он показывает высокую производительность и качество работ. За его плечами такие значимые объекты, как Татарский театр «Нур», ГКЗ «Башкортостан», конгресс-холл «Торатау», Дворец борьбы. Ни одна стройка не обходится без монтажа сложного электрооборудования.
54 года на строительстве жилья и социальных объектов города Октябрьского трудится электромонтер Александр Федотович Матросов. Он ответственно обеспечивает бесперебойным электроснабжением производственные и строительные объекты организаций акционерного общества «Стронег».
Наши строители вносят большой вклад в поддержку задач специальной военной операции, восстановление прифронтовых территорий. Сегодня мы присвоили звание «Заслуженный строитель республики» Рустему Анваровичу Ягудину – заместителю начальника УКСа республики. Cейчас он проходит службу в зоне СВО. Мы вручим награду его сыну. Прошу передать Рустему Анваровичу слова уважения и благодарности», – сказал вице–премьер.

Рустем Газизов пожелал строителям успехов, крепкого здоровья, благополучия.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 9
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru