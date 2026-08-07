Аграрии Башкирии заготовили половину объёма кормов для животноводства

В Башкирии обеспеченность кормами на текущий день достигла 12,7 центнера кормовых единиц на условную голову скота – это половина от запланированного объёма. По информации минсельхоза РБ, с начала заготовки в регионе скошено 393 тыс. га кормовых культур, из которых 311 тыс. га занимают многолетние травы. Сенажа заложено 890 тыс. тонн — 82% от плана. Сена запасено 370 тыс. тонн, или 62% от потребности.
Ранее сообщали, что к зиме необходимо заготовить по 28 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота: более 650 тысяч тонн сена, 1,1 млн тонн сенажа и 1 млн тонн силоса.
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