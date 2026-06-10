В Башкирии насушат 650 тысяч тонн сена

В Башкирии к 10 июня в кормозаготовительную кампанию включились 16 районов. Всего скошено 5,8 тыс. га кормовых трав, заготовлено 800 тонн сена и 27 тыс. тонн сенажа. В минсельхозе напомнили, что к зиме необходимо заготовить по 28 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота. Это более 650 тысяч тонн сена, 1,1 млн тонн сенажа и 1 млн тонн силоса. В авангарде предприятия Туймазинского, Кармаскалинского и Мелеузовского районов, где заготовили от 3,5 до 7 тыс. тонн сенажа.

Ранее сообщали: площади масличных культур увеличили на 10%.