В июле россияне получили 86 тысяч ипотек

В июле банки выдали россиянам 86 тыс. ипотечных кредитов на 336 млрд руб., по данным Дом.РФ. По сравнению с июнем выдача снизилась на 22%, а денежный объём на 31%. Однако, отмечают в аналитическом центре, этот спад не показательный. В июне произошёл всплеск интереса к семейной ипотеке на фоне ожиданий изменений условий, это разовый фактор.

Всего за январь – июль банки предоставили 577 тыс. кредитов (+38% г/г) на 2,6 трлн руб. (+39% г/г).

Ранее сообщали об объёмах жилищного строительства в Башкирии.