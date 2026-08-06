В Башкирии за долги владельцев продают бизнес-недвижимость

Росимущество по Башкирии выставило на торги два объекта коммерческой недвижимости. В Туймазах реализуется здание площадью 706 кв. м по ул. С. Юлаева, 83. Начальная цена – около 16,1 млн руб.

В Уфе продают помещение магазина площадью 124 кв. м по ул. Первомайской, 42. Начальная цена – около 15,4 млн руб.

Аукцион назначен на 9 сентября на площадке РТС-тендер, входящей в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС.