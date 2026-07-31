В Башкирии выставили на торги очередную партию квартир должников

Росимущество планирует реализовать на августовских торгах порядка 30 жилых объектов, арестованных за долги у жителей Башкирии. В списке — квартиры и комнаты стоимостью от 400 тыс. до 6 млн руб. Подавляющее большинство арестованных объектов — уфимские.

Самым дорогим лотом стала квартира в 18-этажном доме по ул. Комарова в Уфе, площадью 45,2 кв. м — 5,99 млн руб. Напомним, это стартовая цена, предполагается, что она может вырасти в ходе аукциона.

Самый «бюджетный» лот — комната 12,6 кв. м. в Туймазах: 406,8 тыс. руб.

Также предлагаются квартиры в Стерлитамаке (49,2 кв. м, ул. К. Муратова) за 2,786 млн руб. и в Салавате (33 кв. м, бульвар Космонавтов) за 953,5 млн руб., и другие.

В июле удалось реализовать по начальной цене квартиру 77 кв. м в 15-этажном доме на бульваре Молодёжном в Уфе — 9,5 млн руб.

Ранее сообщали об аукционе арестованных автомобилей.