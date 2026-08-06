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12:22 (UTC+5), 06 Августа 2026

В Башкирии «амнистировали» почти 16 тысяч объектов недвижимости

Фото: МЗИО РБ | соцсети
Элина Ахметова

Жители Башкирии в рамках «гаражной амнистии» с 2021 года зарегистрировали 9,8 тыс. земельных участков и порядка 6,1 тыс. гаражей, сообщили в минземимущества РБ. Из них больше 2 тыс. — только в этом году. По данным Росреестра, в республике таким образом можно легализовать ещё 35,5 тыс. объектов недвижимости. 

Под действие «амнистии» подпадают капитальные гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. В этой акции не участвуют самовольные постройки, подземные и некапитальные гаражи.

«Упрощенный порядок позволяет легализовать имущество без необходимости сбора многочисленных справок и длительных судебных разбирательств. Получив право собственности, владельцы смогут официально распоряжаться гаражами – продавать, дарить или передавать по наследству», – напомнили в МЗИО РБ.

Ранее сообщали: гаражную амнистию продлили до 2031 года.

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