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15:28 (UTC+5), 03 Августа 2026

В Башкирии ситуация с топливом значительно улучшилась – оперштаб

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова

В Башкирии ситуация на топливном рынке показала заметное улучшение, отметил в ходе брифинга в ЦУРе замминистра промышленности РБ Олег Тыщенко. За выходные очереди на АЗС сократились: по данным оперштаба, сегодня в Уфе в очередях было 403 машины. В Стерлитамак в выходные прислали дополнительные бензовозы, и очереди во втором по величине городе республики тоже уменьшились.

Положительная динамика наблюдается и в отдаленных районах республики, продолжают открываться частные заправки. Сейчас в «красной зоне» остаются 9 муниципалитетов. Ранее Олег Тыщенко призвал малые АЗС начинать работать — на бирже цены на бензин значительно снизились и конкурировать с сетевыми заправками уже возможно.

А сегодня на оперативном совещании правительства Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что достигнута договорённость с «Башнефтью» по отпуску продукции независимым АЗС региона.

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