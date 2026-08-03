В Башкирии производство топлива снижаться не будет – Хабиров

Производство бензина в регионе снижаться не будет, заявил на оперативном совещании правительства Башкортостана в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров.

«Сколько мы его производили, столько и будем. Более того, в период активизации атак мы даже увеличили производство. Топливо есть. Прошу это понимать», — подчеркнул Радий Хабиров и поручил минпрому и оперштабу «грамотно отрабатывать логистику».

Глава региона сказал, что власти не будут «прятать голову в песок» в отношении жалоб жителей на ситуацию с топливом.

По данным ЦУР, за неделю поступило порядка 350 заявлений по поводу топлива — на шесть больше, чем на предыдущей. Пик обращений приходится на пятницу, когда вырастает спрос на топливо перед выходными.

– Главное – отрабатывать логистику и решение вопроса с частными заправками. Проблемы постоянно там, где большая доля обеспечения топливом приходится на независимые АЗС. "Башнефть" готова помогать, отгружать им продукцию, – сообщил Глава Башкирии.