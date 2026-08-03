В Башкирии назвали муниципалитеты с наибольшим ростом малого бизнеса

Малый и средний бизнес в Башкирии действует во всех сферах экономики, обеспечивает рабочими местами треть всех занятых в экономике региона и формирует 28,5% валового регионального продукта. По последним данным, в республике насчитывается 147,5 тыс. субъектов МСП. Их количество выросло за год на 6,1%. Цифры озвучили на совещании в правительстве по мерам поддержки бизнеса.

– Темпы роста опережают средние значения по России и Приволжскому федеральному округу. Такой динамике способствует созданная в регионе система мер поддержки, целью которой является оказание помощи предпринимателям на всех этапах становления и развития бизнеса, – сказал глава кабмина Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что малый и средний бизнес в городах и районах распределен неравномерно – более 40% предпринимателей сосредоточено в Уфе. Поэтому важно благоприятные условия для его развития создавать повсеместно – на всей территории республики. Андрей Назаров поручил администрациям районов обеспечить мониторинг ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства и оперативно реагировать при выявлении негативных тенденций, а также своевременно информировать предпринимателей о действующих мерах государственной поддержки. Министерству предпринимательства и туризма совместно с администрациями муниципалитетов предложено провести в 2026 году выездные мероприятия Центра «Мой бизнес» на территориях, где отсутствуют получатели мер поддержки.

По данным минпредпринимательства, наибольший прирост числа субъектов МСП отмечается в Салаватском районе. Хорошими темпами также увеличивается число бизнес-единиц в Стерлитамакском, Кугарчинском, Стерлибашевском и Абзелиловском районах. Прирост на этих территориях составил более 12%.