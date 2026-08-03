В Башкирии инвесторам предлагают производить монтажную пену

На Инвестиционной карте России опубликовано новое инвестпредложение по созданию производства монтажной пены в Иглинском районе Башкирии. На территории завода разместятся производственное и административное здания, склады готовой продукции и сырья, бытовой корпус. Годовая мощность составит 256,5 тыс. единиц продукции. Для реализации проекта инвестору потребуется более 130,5 млн руб. На заводе смогут получить работу 30 человек.
Иглинский завод монтажной пены может стать первым в регионе крупным монопрофильным производителем монтажной пены, отметили в пресс-службе правительства РБ. В республике есть ряд нефтеперерабатывающих предприятий, которые выпускают необходимые компоненты.
Инвестиционная площадка выбрана с учётом близости к Уфе, Транссибирской магистрали, федеральной трассе М-5 «Урал» и региональной 80К-030 Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка, международному аэропорту «Уфа», ж/д станции Иглино. Есть возможность подключения участка к сетям электро- и газоснабжения.
Ранее инвесторам предлагали готовый бизнес-кейс в Салаватском районе.
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