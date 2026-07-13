В Башкирии подготовили бизнес-проект для инвесторов на 181 млн рублей

На Инвестиционной карте России опубликовали инвестпредложение по созданию придорожного сервиса в Салаватском районе Башкортостана. Для реализации проекта инвестору понадобится 181,2 млн руб. Особенность данного предложения — расположение объекта рядом с памятником Салавату Юлаеву, рассказали в пресс-службе правительства РБ. Через эту локацию проходит значительный турпоток, направляющийся в геопарк «Янган-тау», на реки Юрюзань и Ай, Идрисовскую пещеру, историко-мемориальные объекты.
Близость федеральной трассы М-5 «Урал» обеспечит высокий поток Приволжского и Уральского федеральных округов, а по трассе Кропачево - Месягутово - Ачит в Салаватский район приедут жители Свердловской и Челябинской областей. Есть возможность подвести к площадке газ и электричество. Ранее на Инвесткарту РФ Башкирия выставила три бизнес-кейса на 2,6 млрд руб.
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