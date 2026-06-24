Среда, 24 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:32 (UTC+5), 24 Июня 2026

Башкирия выставила на Инвесткарту России ещё три предложения

В Башкирии подготовили для потенциальных инвесторов ещё три готовых бизнес-кейса. Все они размещены на Инвестиционной карте России, сообщили в минэкономразвития РБ.

Фото: Инвесткарта | invest.gov.ru
Элина Ахметова

2,6 млрд руб. инвестиций потребуется для производства сепараторных лент для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов в ОЭЗ «Алга» на территории Стерлитамакского района. Спрос на такие батареи только растёт — они используются в электронных устройствах, автомобилях, электромобилях, мотоциклетной технике, авиации, медицинском оборудовании. Срок строительства чуть более 1 года, окупаемость – 6 лет. Размещение в ОЭЗ предоставит ряд льгот.

Второе предложение предполагает строительство современного придорожного комплекса в Гафурийском районе на дороге Толбазы—Красноусольский, это туристическое направление. У инвестора будет возможность подвести электричество и газ. Срок строительства составит 1,5 года, окупаемость – менее 6 лет. Объем инвестиций оценивается в 116 млн руб.

Для строительства маслобойного цеха по производству растительного масла в Бакалинском районе понадобится почти 148 млн руб. Башкирия традиционно находится в лидерах по выращиванию подсолнечника и вместе с тем растёт спрос на качественные продукты, в том числе «живое» сыродавленное масло. Участок рядом с дорогой, есть возможность подключиться к источникам электроэнергии и газопроводу. Предполагаемый срок строительства — 2 года, окупаемость – чуть более 5 лет. 

Ранее сообщали: IT-компания получит льготы как резидент ТОР.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru