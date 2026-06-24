Башкирия выставила на Инвесткарту России ещё три предложения

2,6 млрд руб. инвестиций потребуется для производства сепараторных лент для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов в ОЭЗ «Алга» на территории Стерлитамакского района. Спрос на такие батареи только растёт — они используются в электронных устройствах, автомобилях, электромобилях, мотоциклетной технике, авиации, медицинском оборудовании. Срок строительства чуть более 1 года, окупаемость – 6 лет. Размещение в ОЭЗ предоставит ряд льгот.

Второе предложение предполагает строительство современного придорожного комплекса в Гафурийском районе на дороге Толбазы—Красноусольский, это туристическое направление. У инвестора будет возможность подвести электричество и газ. Срок строительства составит 1,5 года, окупаемость – менее 6 лет. Объем инвестиций оценивается в 116 млн руб.

Для строительства маслобойного цеха по производству растительного масла в Бакалинском районе понадобится почти 148 млн руб. Башкирия традиционно находится в лидерах по выращиванию подсолнечника и вместе с тем растёт спрос на качественные продукты, в том числе «живое» сыродавленное масло. Участок рядом с дорогой, есть возможность подключиться к источникам электроэнергии и газопроводу. Предполагаемый срок строительства — 2 года, окупаемость – чуть более 5 лет.

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