В Башкирии IT-компания стала резидентом ТОР

Список резидентов территории опережающего развития «Кумертау» пополнился ООО «Тач синапс». IT-компания начинает инвестпроект по разработке решений по автоматизации бизнес-процессов и анализа рынков для предприятий нефтегазового сектора. Объём инвестиций в проект составит более 4,5 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 10 новых рабочих мест.
«Важно, что компания не только расширяет спектр востребованных услуг, но и создает новые рабочие места, способствуя формированию современной цифровой экосистемы на территории республики», — прокомментировали в минэкономразвития РБ, отметив, что у компании уже сформирован портфель перспективных контрактов на 2026–2027 годы, включая сотрудничество с кумертаускими резидентами.
Напомним, резиденты ТОР получают налоговые льготы: федеральная часть налога на прибыль обнуляется на первые пять лет, региональная снижена до 5%, далее — до 10%. Также предусмотрены льготы по налогу на имущество, земельному налогу и аренде государственного и муниципального имущества. Дополнительно снижены ставки по упрощенной системе налогообложения и действует возможность получения земельных участков без торгов.
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