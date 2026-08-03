Элеваторы и сахарные заводы Башкирии готовятся к новому сезону

«На этой неделе заканчиваем приемку всех элеваторов. Мощности 34 республиканских элеваторов и складских помещений аграриев позволяют единовременно хранить 4,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Этого вполне достаточно для тех объемов, с которыми мы сейчас работаем», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов.
Параллельно к сезону готовятся и сахарные заводы Башкирии — «Раевсахар» и «Чишминский сахарный завод». Суточная мощность переработки каждого из них достигает 12 тысяч тонн сахарной свёклы. При этом каждый завод планирует принять по 1 млн тонн сырья. Запуск предприятий намечен на конец августа.
Как сообщал Башинформ, по данным на 3 августа, аграрии республики обмолотили 165 тысяч га — это порядка 13% от общей площади уборки. Намолочено уже 600 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность превысила 36 ц/га — на 5 ц/га выше показателя прошлого года.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.