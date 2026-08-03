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15:43 (UTC+5), 03 Августа 2026

Элеваторы и сахарные заводы Башкирии готовятся к новому сезону

В Башкирии завершается подготовка элеваторов и сахарных заводов к приему нового урожая, сообщил на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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«На этой неделе заканчиваем приемку всех элеваторов. Мощности 34 республиканских элеваторов и складских помещений аграриев позволяют единовременно хранить 4,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Этого вполне достаточно для тех объемов, с которыми мы сейчас работаем», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов.

Параллельно к сезону готовятся и сахарные заводы Башкирии — «Раевсахар» и «Чишминский сахарный завод». Суточная мощность переработки каждого из них достигает 12 тысяч тонн сахарной свёклы. При этом каждый завод планирует принять по 1 млн тонн сырья. Запуск предприятий намечен на конец августа.

Как сообщал Башинформ, по данным на 3 августа, аграрии республики обмолотили 165 тысяч га — это порядка 13% от общей площади уборки. Намолочено уже 600 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность превысила 36 ц/га — на 5 ц/га выше показателя прошлого года.

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