Делегация Узбекистана приедет в Уфу

Делегация Узбекистана посетит столицу Башкортостана, чтобы обсудить развитие сотрудничества в сфере предпринимательства. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое 3 августа в режиме видеосвязи провели Глава Башкортостана Радий Хабиров и хоким Ташкентской области Узбекистана Зойир Мирзаев.
В рамках визита в Уфе состоится бизнес-форум «Дальнейшее расширение сотрудничества Башкортостана и Узбекистана». Планируется, что в нём примут участие представители 110 узбекских предприятий химической, мебельной, текстильной и пищевой промышленности, а также индустрии стройматериалов и агропромышленного комплекса. От Башкортостана деловое мероприятие посетят руководители 100 компаний.
По информации пресс-службы Главы РБ, на совещании также обсудили ход реализации совместных проектов в АПК, торговле, туризме, образовании, культуре и спорте. В числе приоритетных инициатив – создание технопарка «Бекабад», на территории которого заинтересованы работать резиденты из Башкортостана.
Узбекская сторона сообщила, что специалисты подготовили мастер-план развития территории. В ближайшее время планируют подписать первые инвестиционные соглашения с компаниями из Башкортостана.
На стадии подготовки также находятся совместные проекты в сфере гостиничного бизнеса и производства бытовой техники. Кроме того, в этом году Башкортостан посетят представители туристического бизнеса Узбекистана.
В спортивной отрасли стороны намерены организовать масштабные соревнования по борьбе. На совещании договорились провести их предстоящей осенью на площадке Дворца борьбы в Уфе.
Для дальнейшей координации совместной работы в Башкортостане начнёт работать представитель Ташкентской области. Зойир Мирзаев предложил назначить на эту должность первого заместителя начальника управления инвестиций, промышленности и торговли Ташкентской области Умиджона Убайдуллаева.
Хоким региона также пригласил делегацию Башкортостана посетить Ташкентскую область. Радий Хабиров поддержал эту инициативу и отметил, что такой визит можно запланировать на осень.
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