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04:59 (UTC+5), 10 Июля 2026

Ещё одна башкирская компания заявилась в резиденты узбекского «Бекабада»

Фото: минВЭС РБ | МАХ
Элина Ахметова
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Стерлитамакское ООО «Потолок Элит Строй» планирует локализовать производство в узбекистанском технопарке «Бекабад», который будет строиться в 130 км от Ташкента. Как сообщили в минВЭС РБ, представители башкирской компании встретились с дирекцией, чтобы обсудить площадку, меры господдержки, логистику, инженерную инфраструктуру и кадровый вопрос.

«У наших предпринимателей серьезный настрой, а у коллег из Узбекистана — чёткое понимание, как им помочь. Стерлитамакское предприятие имеет солидный опыт в своей сфере. Интерес к Узбекистану абсолютно понятен — это и ёмкий внутренний рынок, и отличный трамплин для выхода на другие страны Центральной Азии», — прокомментировала глава минВЭС Башкирии Маргарита Болычева.

Работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в министерстве. В апреле текущего года на момент проведения в Ташкенте выставки «Иннопром. Центральная Азия» в будущий технопарк «Бекабад» были готовы «зайти» пять крупных компаний из Башкирии. В свою очередь, узбекские инвесторы планируют вложиться в башкирские бизнес-проекты.

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