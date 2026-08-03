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17:52 (UTC+5), 03 Августа 2026

Башкирия поднялась на 14-е место в рейтинге качества дорог

Главная задача — сделать дороги более безопасными и комфортными для жителей и гостей республики.

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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По итогам 2025 года Башкирия улучшила свои позиции в рейтинге качества автомобильных дорог, поднявшись с 16-го на 14-е место среди субъектов России. Об этом сообщила глава регионального минтранса Любовь Минакова.

По ее словам, сегодня 69,2% дорог регионального, межмуниципального и местного значения в республике соответствуют нормативным требованиям. За этим показателем стоит большая работа по ремонту, строительству и обновлению дорожной инфраструктуры.

«В 2025 году в Башкортостане привели в нормативное состояние 719 км автомобильных дорог и почти 2 тысячи погонных метров мостовых сооружений. Работы проводились на маршрутах, которые связывают населенные пункты с районными центрами, обеспечивают доступ к федеральным трассам, промышленным объектам и туристическим территориям. В том числе в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“ отремонтировано более 350 км дорог и 11 мостов», — рассказала министр.

Вместе с тем, как отметила глава регионального минтранса, работа по развитию дорожной сети продолжается. В 2026 году планируется привести в нормативное состояние порядка 750 км дорог, а также около 1800 погонных метров мостовых сооружений.

«Главная задача — сделать дороги более безопасными и комфортными для жителей и гостей республики», — подчеркнула Минакова.

Ранее в Давлеканово отремонтировали мост через реку Мурадымка.

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