Башкирия экспортировала в Марокко и Туркмению ценные добавки для животных

Высокопротеиновые кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы, выработанные маслоэкстракционными предприятиями Башкирии из Чишминского и Куюргазинского районов, экспортированы в Азербайджан, Туркмению и Марокко.

Побочная продукция переработки семян подсолнечника и рапса на растительные масла прошла необходимый комплекс лабораторных исследований.

«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз в подкарантинной продукции опасных карантинных организмов не выявлено. Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы соответствуют требованиям ГОСТ, фитосанитарной и ветеринарной безопасности стран-импортеров», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Расширение географии поставок продукции АПК является целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году необходимо увеличить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года, сообщал ранее Башинформ.

Нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.