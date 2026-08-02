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14:30 (UTC+5), 02 Августа 2026

Стало известно, что подорожало и подешевело в Башкирии

Статистики сообщили об изменении цен на продукты в Башкирии.

Фото: Галина Бахшиева | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По данным еженедельного мониторинга Башстата, за некоторое удорожание продемонстрировали гречневая крупа, свинина, куры, яблоки, пшено, хлеб, черный чай соль, сахар, яйца, молоко, творог, говядина, сосиски, сардельки и другие продукты. За неделю их стоимость «подросла» на 0,11 — 2,62 процента.

И, наоборот, стали доступнее за неделю макароны, мука, фруктово-ягодные, мясные и овощные консервы для детского питания, сметана, творог, баранина, свежие овощи, кефир, печенье, сыры, все виды колбас, бананы и так далее. За неделю цены на эти продукты снизились на 0,03- 5,67 процента. 

Ранее Башинформ сообщил о том, что ключевая ставка в России снизилась с 14,25% до 14% годовых.

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