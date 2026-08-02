Стало известно, что подорожало и подешевело в Башкирии

По данным еженедельного мониторинга Башстата, за некоторое удорожание продемонстрировали гречневая крупа, свинина, куры, яблоки, пшено, хлеб, черный чай соль, сахар, яйца, молоко, творог, говядина, сосиски, сардельки и другие продукты. За неделю их стоимость «подросла» на 0,11 — 2,62 процента.

И, наоборот, стали доступнее за неделю макароны, мука, фруктово-ягодные, мясные и овощные консервы для детского питания, сметана, творог, баранина, свежие овощи, кефир, печенье, сыры, все виды колбас, бананы и так далее. За неделю цены на эти продукты снизились на 0,03- 5,67 процента.

Ранее Башинформ сообщил о том, что ключевая ставка в России снизилась с 14,25% до 14% годовых.