Инвестсабантуй «Зауралье» примет Кубок Башкортостана по управлению бизнесом

С 13 по 15 августа в Сибае состоится VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». В рамках масштабного делового события состоится региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Первый вице-премьер правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что подобные соревнования становятся важной площадкой для подготовки современных управленцев. По его словам, сегодня управленческие компетенции становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности любой организации.

«Global Management Challenge — это возможность максимально приближенной к реальности среде проверить свои решения, научиться работать в команде и посмотреть на управление бизнесом с новой стороны. Приглашаю предприятия и организации нашей республики сформировать свои команды и принять участие в чемпионате. Этот опыт будет полезен как руководителям, так и молодым специалистам, которым предстоит определять экономику будущего», — сказал Рустам Муратов.

Заявки на участие принимаются до 3 августа 2026 года по электронной почте abdullina.rr@bashkortostan.ru. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону (347) 280-84-05.

VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» традиционно станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики, привлечения инвестиций, обмена лучшими практиками и формирования новых деловых партнёрств.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Башкирия на «Зауралье» заключит новые соглашения с Беларусью и Турцией.

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