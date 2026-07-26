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19:00 (UTC+5), 26 Июля 2026

239 тонн ячменя из Башкирии готовы к экспорту в Казахстан

Из Башкирии в Казахстан отправят еще 239 тонн продовольственного ячменя. Зерно прошло фитосанитарный контроль, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Фото: пресс-служба | управления Россельхознадзора по РБ
Галина Бахшиева
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Сотрудники Россельхознадзора 22 июля проверили партию продовольственного ячменя объёмом 239 тонн. Зерно подготовлено предприятием из Хайбуллинского района для экспорта в Казахстан.

По итогам лабораторных исследований опасные карантинные организмы не выявлены. Башкирский ячмень соответствует требованиям ЕАЭС и страны‑импортёра, констатировали в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.  

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке.

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