239 тонн ячменя из Башкирии готовы к экспорту в Казахстан

Сотрудники Россельхознадзора 22 июля проверили партию продовольственного ячменя объёмом 239 тонн. Зерно подготовлено предприятием из Хайбуллинского района для экспорта в Казахстан.

По итогам лабораторных исследований опасные карантинные организмы не выявлены. Башкирский ячмень соответствует требованиям ЕАЭС и страны‑импортёра, констатировали в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке.