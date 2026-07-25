В России продлили запрет на экспорт бензина

Правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года. Такое решение принято на штабе под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщает ТАСС.
При этом ограничения на вывоз дизельного топлива будут сняты «по мере восстановления рынка», чтобы избежать переизбытка продукции и падения загрузки НПЗ. После полного насыщения внутреннего спроса нефтепереработчики смогут возобновить поставки дизеля за рубеж, уточнил Новак.
Напомним, временный запрет на экспорт нефтепродуктов был введён летом из-за сбоев в логистике. Ранее он действовал до 31 июля.
Как передавал «Башинформ», в Башкирии добавят топливо на АЗС в направлении Павловки.
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