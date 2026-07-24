Башкирия и Казахстан закрепили сотрудничество соглашениями о промкооперации

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой, Казахстан стабильно входит в тройку ведущих торговых партнеров Башкортостана. По итогам прошлого года доля экспорта в этом направлении превысила 86% в общем объёме внешнеторгового оборота нашей республики, а по данным за первые пять месяцев текущего года показатель сохраняется на уровне 85%.

«За первый квартал экспорт продовольственных товаров и сырья, продукции химической промышленности, каучука и минеральной продукции в каждой группе составляет примерно по одной пятой части. Мы видим устойчивый рост поставок минеральной продукции, древесины и целлюлозно-бумажных изделий. А заключенные соглашения с казахскими партнерами о локализации производства снегоболотоходов в Актобе, о подготовке местных кадров открывают для нас не просто рынок сбыта, а полноценное совместное производство», — оценила итоги переговорной кампании Маргарита Болычева.

В Омске подписано Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между Ишимбайским специализированным предприятием транспортного машиностроения и казахстанским товариществом. Документ, носящий рамочный характер, определяет дорожную карту по локализации производства двухзвенных снегоболотоходов на базе Малой промышленной зоны города Актобе на период до 2030 года.

Ранее Ишимбайский «Витязь» подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с казахстанским предприятием на полях Российского нефтегазохимического форума в Уфе.