Башкирия будет поставлять в Казахстан свои снегоболотоходы

Ишимбайский «Витязь» подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с казахстанским предприятием на полях Российского нефтегазохимического форума в Уфе. Работа идет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»». На сегодняшний день Казахстан является одним из ключевых партнеров Башкортостана, занимает третье место в товарообороте республики. При этом 86,5% приходится на экспорт. Машиностроительная продукция уже занимает 10,6% в структуре поставок, и «эту долю нужно наращивать», подчеркнул премьер-министр правительства РБ. До этого времени дистрибуции техники «Витязь» в Казахстане не было.
«Теперь выходим на новый уровень. Это прямые поставки, сервис, обучение специалистов, дальнейшая локализация отдельных узлов и модулей, — рассказал Андрей Назаров. — Это многослойная история. Башкортостан получает рабочие места, загрузку предприятия, укрепление промышленной кооперации и продвижение своей техники на стратегически важный рынок».
Как сообщал Башинформ, ранее предприятия башкирского АПК экспортировали в Казахстан и Кыргызстан более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы.
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