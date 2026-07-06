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10:18 (UTC+5), 06 Июля 2026

Башкирия будет поставлять в Казахстан свои снегоболотоходы

Башкирские снегоболотоходы будут поставляться в Казахстан, сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. «Это важный шаг для промышленности и экспорта Башкортостана», — заявил Назаров.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Ишимбайский «Витязь» подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с казахстанским предприятием на полях Российского нефтегазохимического форума в Уфе. Работа идет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»». На сегодняшний день Казахстан является одним из ключевых партнеров Башкортостана, занимает третье место в товарообороте республики. При этом 86,5% приходится на экспорт. Машиностроительная продукция уже занимает 10,6% в структуре поставок, и «эту долю нужно наращивать», подчеркнул премьер-министр правительства РБ. До этого времени дистрибуции техники «Витязь» в Казахстане не было.

«Теперь выходим на новый уровень. Это прямые поставки, сервис, обучение специалистов, дальнейшая локализация отдельных узлов и модулей, — рассказал Андрей Назаров. — Это многослойная история. Башкортостан получает рабочие места, загрузку предприятия, укрепление промышленной кооперации и продвижение своей техники на стратегически важный рынок».

Как сообщал Башинформ, ранее предприятия башкирского АПК экспортировали в Казахстан и Кыргызстан более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы.

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