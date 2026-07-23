В Уфе закончили ремонт теплотрассы возле ТЦ «Яй»

В Уфе завершён внеплановый капремонт тепловых сетей на перекрёстке улицы Пархоменко и бульвара Ибрагимова, сообщили в БашРТС. Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, здесь заменили 48 погонных метров трубопровода, причём без большого объёма земляных работ и без помех движению транспорта. Был вскрыт только маленький участок над проходным каналом с минимальным нарушением благоустройства.

В Уфе в ходе летних плановых гидравлических испытаний необходимо проверить более 746 погонных км двойных трубопроводов. Сейчас в городе ремонт идёт на 232 объектах теплоснабжения, проинформировали в БашРТС. В том числе проведена модернизация почти 600-метрового участка по ул. Кирова.